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Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда

Сегодня, 10:30
Лишь на днях стало известно о расставании известного актера Роберта Паттинсона и Талии Бернетт.

Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда
Но вот уже появились новости о том, что бывшие возлюбленные уже не одиноки и были замечены с новыми пассиями. Похоже помолвка была расторгунта еще летом, так как тогда в интервью Роберт не смог конкретно ответить на вопрос о своей помолвке.

Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда


Практически в то же время Талия начала выходить в свет без помолвочного кольца, и она была замечена на Ибице вместе с манекенщиком Брие Брайтенштайном. Но и Роберт не унывает, он ходил на свидание с Кети Пэрри.

Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда Лишь на днях стало известно о расставании известного актера Роберта Паттинсона и Талии Бернетт.
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