Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда

Но вот уже появились новости о том, что бывшие возлюбленные уже не одиноки и были замечены с новыми пассиями. Похоже помолвка была расторгунта еще летом, так как тогда в интервью Роберт не смог конкретно ответить на вопрос о своей помолвке.Практически в то же время Талия начала выходить в свет без помолвочного кольца, и она была замечена на Ибице вместе с манекенщиком Брие Брайтенштайном. Но и Роберт не унывает, он ходил на свидание с Кети Пэрри.