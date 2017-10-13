Практически в то же время Талия начала выходить в свет без помолвочного кольца, и она была замечена на Ибице вместе с манекенщиком Брие Брайтенштайном. Но и Роберт не унывает, он ходил на свидание с Кети Пэрри.
Экс-избранница Роберта Паттинсона нашла утешение в объятиях нового бойфренда
Сегодня, 10:30
Лишь на днях стало известно о расставании известного актера Роберта Паттинсона и Талии Бернетт.
Но вот уже появились новости о том, что бывшие возлюбленные уже не одиноки и были замечены с новыми пассиями. Похоже помолвка была расторгунта еще летом, так как тогда в интервью Роберт не смог конкретно ответить на вопрос о своей помолвке.
Практически в то же время Талия начала выходить в свет без помолвочного кольца, и она была замечена на Ибице вместе с манекенщиком Брие Брайтенштайном. Но и Роберт не унывает, он ходил на свидание с Кети Пэрри.
Практически в то же время Талия начала выходить в свет без помолвочного кольца, и она была замечена на Ибице вместе с манекенщиком Брие Брайтенштайном. Но и Роберт не унывает, он ходил на свидание с Кети Пэрри.
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Ключевые слова: Роберт Паттинсон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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