Софи Тернер собирается связать себя узами брака

Недавно Кит Харингтон поведал о том, что собирается жениться на своей возлюбленной Роуз Лесли. А теперь радостную новость сообщила и 21-летняя Софи Тернер. В микроблоге девушки появилась фотография, на которой актриса демонстрирует внушительное кольцо.«Я сказала да», - подписала фото Софи.Будущим мужем актрисы станет 28-летний музыкант Джо Джонас. Пока что влюбленные не обнародовали дату свадьбы.