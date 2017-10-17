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Софи Тернер собирается связать себя узами брака

Сегодня, 09:13
В последнее время актеры знаменитого сериала "Игра престолов" радуют своих поклонников сообщениями о свадьбе.

Софи Тернер собирается связать себя узами брака
Недавно Кит Харингтон поведал о том, что собирается жениться на своей возлюбленной Роуз Лесли. А теперь радостную новость сообщила и 21-летняя Софи Тернер. В микроблоге девушки появилась фотография, на которой актриса демонстрирует внушительное кольцо.

Софи Тернер собирается связать себя узами брака


«Я сказала да», - подписала фото Софи.

Будущим мужем актрисы станет 28-летний музыкант Джо Джонас. Пока что влюбленные не обнародовали дату свадьбы.

Софи Тернер собирается связать себя узами брака

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Ключевые слова: Софи Тёрнер

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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