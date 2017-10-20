Роберт Паттинсон и Кэти Перри сблизились после разрыва отношений актера с избранницей

Теперь же актер много времени проводит с популярной певицей Кэти Перри, с которой ведет частые телефонные беседы. Знаменитости уже на протяжении длительного времени дружат и стараются поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях.По словам близких друзей, Роберт и Кэти имеют много общих интересов, и возможно их дружба перерастет в нечто большее.Стоит отметить, что Роберт встречался со своей возлюбленной Талией три года, а в 2015 году сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась.