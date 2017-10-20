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Роберт Паттинсон и Кэти Перри сблизились после разрыва отношений актера с избранницей

Сегодня, 10:36
Некоторое время назад появилась информация о разрыве помолвки известного актера Роберта Паттинсона и певицы Талии Борнетт.

Роберт Паттинсон и Кэти Перри сблизились после разрыва отношений актера с избранницей
Теперь же актер много времени проводит с популярной певицей Кэти Перри, с которой ведет частые телефонные беседы. Знаменитости уже на протяжении длительного времени дружат и стараются поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях.

Роберт Паттинсон и Кэти Перри сблизились после разрыва отношений актера с избранницей


По словам близких друзей, Роберт и Кэти имеют много общих интересов, и возможно их дружба перерастет в нечто большее.

Стоит отметить, что Роберт встречался со своей возлюбленной Талией три года, а в 2015 году сделал ей предложение, но свадьба так и не состоялась.

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, Кэти Перри

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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