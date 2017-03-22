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37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей

Сегодня, 10:57
37-летний бывший участник Дом-2 Андрей Чуев решил официально узаконить свои отношения с нынешней возлюбленной.

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей
Свадьба запланирована на ноябрь 2017 года. Несмотря на то, что новой пассии Андрея Виктории всего 19 лет - солидная разница в возрасте пару совсем не смущает.

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


Андрей и Виктория живут вместе уже с мая 2017 года.

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


Чуев познакомил Вику с семьей и партнерами по бизнесу.

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


Сам мужчина всегда отзывался о новой девушке, как о невероятно умной, целеустремленной и хозяйственной особе. Более того он очень хочет от Виктории детей:

"Виктория в двадцать родит первого, восстановится и через пару лет можно второго"

- писал Чуев в своем блоге.

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


Помимо этого Андрей настроен перевезти в Москву маму Вики:

"Думаю, мне удастся собрать большую счастливую семью в одном доме".

37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей


Андрей уверен, что это любовь навсегда. Так ли это она самом деле - покажет время.

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Ключевые слова: Андрей Чуев

Количество просмотров: 2 964
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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