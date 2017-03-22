37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей

Андрей и Виктория живут вместе уже с мая 2017 года.
Чуев познакомил Вику с семьей и партнерами по бизнесу.
Сам мужчина всегда отзывался о новой девушке, как о невероятно умной, целеустремленной и хозяйственной особе. Более того он очень хочет от Виктории детей:
"Виктория в двадцать родит первого, восстановится и через пару лет можно второго"
- писал Чуев в своем блоге.
Помимо этого Андрей настроен перевезти в Москву маму Вики:
"Думаю, мне удастся собрать большую счастливую семью в одном доме".
Андрей уверен, что это любовь навсегда. Так ли это она самом деле - покажет время.