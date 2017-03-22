37-летний Андрей Чуев готовится к свадьбе с 19-летней избранницей

Свадьба запланирована на ноябрь 2017 года. Несмотря на то, что новой пассии Андрея Виктории всего 19 лет - солидная разница в возрасте пару совсем не смущает.Андрей и Виктория живут вместе уже с мая 2017 года.Чуев познакомил Вику с семьей и партнерами по бизнесу.Сам мужчина всегда отзывался о новой девушке, как о невероятно умной, целеустремленной и хозяйственной особе. Более того он очень хочет от Виктории детей:"Виктория в двадцать родит первого, восстановится и через пару лет можно второго"- писал Чуев в своем блоге.Помимо этого Андрей настроен перевезти в Москву маму Вики:"Думаю, мне удастся собрать большую счастливую семью в одном доме".Андрей уверен, что это любовь навсегда. Так ли это она самом деле - покажет время.