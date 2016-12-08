Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой

Вчера Анна на 36 минут заехала домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться в Европу. По какому именно поводу - Аня сразу не сказала, написав лишь пару строк:"Я восхищаюсь женщинами, которые летают на каблуках, ходят дома исключительно в кружевном белье и не спорят с мужчинами. Я на 36 минут домой. Меняю чемоданы и вылетаю в Европу, а зачем ??? Это уже совсем другая история".А сегодня цель поездки стала ясна - оказалось, что в Европе начинаются съемки нового клипа Анны. В 7 утра она уже была с прической и макияжем. Спешно сделав селфи, Седокова поделилась радостью:"Кто в 7 утра в кудрях и макияже, тот либо ещё не ложился, либо уже в 8 утра снимается. Да сохранится батарейка на телефоне, чтобы показать вам эксклюзивные фото со съёмок ))) Слово употребила очень пафосное, дабы придать значимости моменту".Но заметна не только хорошая работа парикмахеров и визажистов, но и кольцо на безымянном пальце правой руки.Интересно - это по сценарию клипа или же в Европе у Ани муж, и колечко она надела, чтобы сделать приятное ему?