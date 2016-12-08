Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой

Вчера, 16:34
Певица Анна Седокова одна воспитывает троих детей. По сей день артистка скрывает, кто же является папой её сына, но зато в Европе якобы нашелся муж Седоковой.

Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой
Вчера Анна на 36 минут заехала домой, чтобы собрать чемоданы и отправиться в Европу. По какому именно поводу - Аня сразу не сказала, написав лишь пару строк:

"Я восхищаюсь женщинами, которые летают на каблуках, ходят дома исключительно в кружевном белье и не спорят с мужчинами. Я на 36 минут домой. Меняю чемоданы и вылетаю в Европу, а зачем ??? Это уже совсем другая история".

Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой


А сегодня цель поездки стала ясна - оказалось, что в Европе начинаются съемки нового клипа Анны. В 7 утра она уже была с прической и макияжем. Спешно сделав селфи, Седокова поделилась радостью:

"Кто в 7 утра в кудрях и макияже, тот либо ещё не ложился, либо уже в 8 утра снимается. Да сохранится батарейка на телефоне, чтобы показать вам эксклюзивные фото со съёмок ))) Слово употребила очень пафосное, дабы придать значимости моменту".

Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой


Но заметна не только хорошая работа парикмахеров и визажистов, но и кольцо на безымянном пальце правой руки.

Интересно - это по сценарию клипа или же в Европе у Ани муж, и колечко она надела, чтобы сделать приятное ему?

Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой


Стало чуть больше известно о муже Анны Седоковой

← Отец Жанны Фриске решился на сенсацио... Ирина Дубцова рассказала правду о сво... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 3 536
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Фанаты ужаснулись, увидев целлюлит на ягодицах Анны Седоковой
Дочки Анны Седоковой уже познакомились с новорожденным братиком
Беременная грудь Анны Седоковой вываливается из купальника
Анна Седокова показала стройную фигуру и селфи c минимумом макияжа
Самое популярное за неделю
Комментарии

«Последний богатырь» стал лидером российского проката Грандиозный фильм от Disney на основе русских сказок «Последний богатырь» завоевал сердца зрителей.
Пользователи сети раскритиковали образ Рианны на обложке Vogue Певица Рианна стала лицом глянцевого издания Vogue Arabia за ноябрь.
74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года Знаменитый музыкант Мик Джаггер нашел новую пассию.
Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин В США уже проходят первые вечеринки по случаю Хеллоуина - на одной из них побывала галеристка Даша Жукова.
Елена Летучая перешла на Первый канал Телеведущая Елена Летучая нашла новое место работы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.