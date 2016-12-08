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74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года

Вчера, 17:26
Знаменитый музыкант Мик Джаггер нашел новую пассию.

74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года

Бывшая жена рокера, подарившая ему восьмого ребенка (остальные дети музыканта появились на свет от пяти других женщин), была немногим старше новой избранницы - ей был 31 год. Но, видимо, она уже не была достаточно молодой, поэтому теперь рядом с Миком 22-летняя Нур Альфалла.

74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года


74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года


Сладкая парочка была замечена в самом романтичном городе мира Париже, где они вместе провели уикэнд. По словам свидетелей, Мик и Нур было абсолютно счастливы вместе и всё время держались за руки.

74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года

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Ключевые слова: Мик Джаггер, Нур Альфалла

Количество просмотров: 4 472
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, billboard

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