Сладкая парочка была замечена в самом романтичном городе мира Париже, где они вместе провели уикэнд. По словам свидетелей, Мик и Нур было абсолютно счастливы вместе и всё время держались за руки.
74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года
Вчера, 17:26
Знаменитый музыкант Мик Джаггер нашел новую пассию.
Бывшая жена рокера, подарившая ему восьмого ребенка (остальные дети музыканта появились на свет от пяти других женщин), была немногим старше новой избранницы - ей был 31 год. Но, видимо, она уже не была достаточно молодой, поэтому теперь рядом с Миком 22-летняя Нур Альфалла.
Сладкая парочка была замечена в самом романтичном городе мира Париже, где они вместе провели уикэнд. По словам свидетелей, Мик и Нур было абсолютно счастливы вместе и всё время держались за руки.
Сладкая парочка была замечена в самом романтичном городе мира Париже, где они вместе провели уикэнд. По словам свидетелей, Мик и Нур было абсолютно счастливы вместе и всё время держались за руки.
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Ключевые слова: Мик Джаггер, Нур Альфалла
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Количество просмотров: 4 472
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail, billboard
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Автор фото: instagram, daily mail, billboard
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