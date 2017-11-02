Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес

Сегодня, 14:15
Некоторое время назад Сеть взорвала новость о разрыве отношений известных певцов Селены Гомес и The Weeknd.

The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес
Поклонники были огорчены, узнав данную информацию, и все решили, что дело в бывшем ухажере Селены Джастине Бибере. В последнее время бывших влюбленных часто начали видеть в компании друг друга.

The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес


Позже выяснилось, что Джастин и Селена начали вновь общаться лишь после расставания девушки с бойфрендом. Теперь же и The Weeknd был замечен в компании незнакомой брюнетки на одной из вечеринок.

Так что пара не долго горевала после расставания.

The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес

← На Тимати набросились с критикой его п... Леди Гага ответила согласием на предл... →

Ключевые слова: The Weeknd, Селена Гомес

Количество просмотров: 2 210
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA, Elle

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Селена Гомес планирует свадьбу с The Weeknd
Прооперированная Селена Гомес начала жить с The Weeknd
Селена Гомес выбрала смелый наряд для свидания с The Weeknd
Мама Селены Гомес нарушила молчание, прокомментировав роман дочери
Самое популярное за неделю
Комментарии

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес На днях стало известно, что модель, певица и актриса Анна Калашникова всерьез стала увлекаться различными мероприятиями для предпринимателей.
Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала Голливудский актер Кевин Спейси сделал официальное заявление.
Анна Семенович прокомментировала слух о романе с Алексеем Воробьевым На днях известная певица Анна Семенович побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.
Супруг Людмилы Гурченко рассказал правду о ее ссоре с дочерью Более шести лет назад не стало знаменитой актрисы Людмилы Гурченко, которой бы скоро исполнилось 82 года.
Кейт Миддлтон станет мамой близняшек Весь мир с интересом наблюдает за жизнью принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая сейчас находится в положении.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.