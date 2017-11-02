The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес

Поклонники были огорчены, узнав данную информацию, и все решили, что дело в бывшем ухажере Селены Джастине Бибере. В последнее время бывших влюбленных часто начали видеть в компании друг друга.
Позже выяснилось, что Джастин и Селена начали вновь общаться лишь после расставания девушки с бойфрендом. Теперь же и The Weeknd был замечен в компании незнакомой брюнетки на одной из вечеринок.
Так что пара не долго горевала после расставания.
Ключевые слова: The Weeknd
, Селена Гомес
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA, Elle
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