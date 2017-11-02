The Weeknd весело проводит время в компании девушек после расставания с Селеной Гомес

Поклонники были огорчены, узнав данную информацию, и все решили, что дело в бывшем ухажере Селены Джастине Бибере. В последнее время бывших влюбленных часто начали видеть в компании друг друга.Позже выяснилось, что Джастин и Селена начали вновь общаться лишь после расставания девушки с бойфрендом. Теперь же и The Weeknd был замечен в компании незнакомой брюнетки на одной из вечеринок.Так что пара не долго горевала после расставания.