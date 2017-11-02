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Анна Семенович прокомментировала слух о романе с Алексеем Воробьевым

Сегодня, 15:06
На днях известная певица Анна Семенович побеседовала с журналистами и откровенно ответила на их вопросы.

Анна Семенович прокомментировала слух о романе с Алексеем Воробьевым
После совместной работы с певцом и композитором Алексеем Воробьевым начали ходить слухи, что их связывает нечто большее, чем просто работа. Анна поспешила ответить на эти слухи и раскрыть правду.

Анна Семенович прокомментировала слух о романе с Алексеем Воробьевым


"У нас с Лешей никогда не было никаких интимных отношений и никогда, наверно, не будет", - ответила Семенович.

По словам исполнительницы, она никогда не встречалась с представителями шоу-бизнеса, для нее это является неким табу.

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Ключевые слова: Анна Семенович, Алексей Воробьев

Количество просмотров: 6 799
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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