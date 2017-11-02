Анна Семенович прокомментировала слух о романе с Алексеем Воробьевым

После совместной работы с певцом и композитором Алексеем Воробьевым начали ходить слухи, что их связывает нечто большее, чем просто работа. Анна поспешила ответить на эти слухи и раскрыть правду."У нас с Лешей никогда не было никаких интимных отношений и никогда, наверно, не будет", - ответила Семенович.По словам исполнительницы, она никогда не встречалась с представителями шоу-бизнеса, для нее это является неким табу.