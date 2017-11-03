По сведениям СМИ, Джоли уже длительное время состоит в отношениях с бизнесменом из Англии, и даже в скором времени состоится их свадьба. Этот роман тщательно держится в тайне, так как даже наследники актрисы ничего не знают.
Анджелина Джоли готовится к тайному бракосочетанию
Сегодня, 10:31
Весь мир с интересом наблюдает за новыми отношениями Брэда Питта, а в то же время его экс-супруга Анджелина Джоли вся ушла в заботу за детьми.
Но оказалось, что актрисе просто удается умело скрывать новый роман. Анджелина является частой гостьей светских мероприятий, но ни разу она не появлялась в компании нового избранника.
По сведениям СМИ, Джоли уже длительное время состоит в отношениях с бизнесменом из Англии, и даже в скором времени состоится их свадьба. Этот роман тщательно держится в тайне, так как даже наследники актрисы ничего не знают.
По сведениям СМИ, Джоли уже длительное время состоит в отношениях с бизнесменом из Англии, и даже в скором времени состоится их свадьба. Этот роман тщательно держится в тайне, так как даже наследники актрисы ничего не знают.
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Ключевые слова: Анджелина Джоли
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Количество просмотров: 1 417
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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