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Анджелина Джоли готовится к тайному бракосочетанию

Сегодня, 10:31
Весь мир с интересом наблюдает за новыми отношениями Брэда Питта, а в то же время его экс-супруга Анджелина Джоли вся ушла в заботу за детьми.

Анджелина Джоли готовится к тайному бракосочетанию
Но оказалось, что актрисе просто удается умело скрывать новый роман. Анджелина является частой гостьей светских мероприятий, но ни разу она не появлялась в компании нового избранника.

Анджелина Джоли готовится к тайному бракосочетанию


По сведениям СМИ, Джоли уже длительное время состоит в отношениях с бизнесменом из Англии, и даже в скором времени состоится их свадьба. Этот роман тщательно держится в тайне, так как даже наследники актрисы ничего не знают.

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 1 417
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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