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Сын Сергея Зверева сыграл вторую свадьбу

Сегодня, 16:16
Стало известно о том, что наследник известного стилиста Сергея Зверева женился на своей избраннице.

Сын Сергея Зверева сыграл вторую свадьбу
Этот брак стал вторым для Сергея Зверева-младшего. Со своей избранницей молодой человек встречался около года. Близкий друг семьи Рустам Солнцев более подробно рассказал о возлюбленной Сергея.

Сын Сергея Зверева сыграл вторую свадьбу


«Я побеседовал с Юлией и задал ей несколько вопросов, любит ли она Серегу, он у нас хороший. Но сердце у него нежное. И я беспокоюсь очень, как бы она его тоже не обманула, потому что та свадьба расстроилась, та семейная жизнь распалась буквально через пару месяцев. И они разводиться решили. То есть там шло, как мне рассказывал сам Серега, использование его. Тут немножко все по-другому, и девчонка какая-то другая и как-то по душевному к Сережке относится», - сообщил Рустам.

В настоящее время молодой человек проживает в Подмосковье. Он отказался от публичной жизни и практически не дает интервью.

Сын Сергея Зверева сыграл вторую свадьбу

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Ключевые слова: Сергей Зверев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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