Сын Сергея Зверева сыграл вторую свадьбу

Этот брак стал вторым для Сергея Зверева-младшего. Со своей избранницей молодой человек встречался около года. Близкий друг семьи Рустам Солнцев более подробно рассказал о возлюбленной Сергея.«Я побеседовал с Юлией и задал ей несколько вопросов, любит ли она Серегу, он у нас хороший. Но сердце у него нежное. И я беспокоюсь очень, как бы она его тоже не обманула, потому что та свадьба расстроилась, та семейная жизнь распалась буквально через пару месяцев. И они разводиться решили. То есть там шло, как мне рассказывал сам Серега, использование его. Тут немножко все по-другому, и девчонка какая-то другая и как-то по душевному к Сережке относится», - сообщил Рустам.В настоящее время молодой человек проживает в Подмосковье. Он отказался от публичной жизни и практически не дает интервью.