Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова

Теперь же поклонники заподозрили, что у экс-участника главной телестройки страны Ивана Барзикова был роман с предполагаемой любовницей скончавшегося депутата. Иван решил прояснить данную ситуацию, опровергнув появившуюся информацию."Примерно месяц назад мы познакомились с Сашей на презентации какого-то клипа, сидели за одним столом. Наши отношения нельзя назвать дружескими. Пару раз мы ездили на презентации по сетевому бизнесу. Я не могу судить о ней, как о человеке. Мы не являемся близкими друзьями и общаемся на уровне 'привет-привет", – признался молодой человек.Стоит отметить, что недавно 19-летняя Александра появилась на ток-шоу "На самом деле" и рассказала о связи с Денисом Вороненковым, причем слова девушки были подтверждены полиграфом.