Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова

"Примерно месяц назад мы познакомились с Сашей на презентации какого-то клипа, сидели за одним столом. Наши отношения нельзя назвать дружескими. Пару раз мы ездили на презентации по сетевому бизнесу. Я не могу судить о ней, как о человеке. Мы не являемся близкими друзьями и общаемся на уровне 'привет-привет", – признался молодой человек.
Стоит отметить, что недавно 19-летняя Александра появилась на ток-шоу "На самом деле" и рассказала о связи с Денисом Вороненковым, причем слова девушки были подтверждены полиграфом.