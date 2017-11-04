Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова

Вчера, 19:21
Вот уже на протяжении нескольких дней в Сети активно обсуждается новость о романе погибшего Дениса Вороненкова с Александрой Авраменко.

Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова
Теперь же поклонники заподозрили, что у экс-участника главной телестройки страны Ивана Барзикова был роман с предполагаемой любовницей скончавшегося депутата. Иван решил прояснить данную ситуацию, опровергнув появившуюся информацию.

Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова


"Примерно месяц назад мы познакомились с Сашей на презентации какого-то клипа, сидели за одним столом. Наши отношения нельзя назвать дружескими. Пару раз мы ездили на презентации по сетевому бизнесу. Я не могу судить о ней, как о человеке. Мы не являемся близкими друзьями и общаемся на уровне 'привет-привет", – признался молодой человек.

Стоит отметить, что недавно 19-летняя Александра появилась на ток-шоу "На самом деле" и рассказала о связи с Денисом Вороненковым, причем слова девушки были подтверждены полиграфом.

Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова

← Фанаты обеспокоены истощенным видом С... Анастасия Волочкова возмущена словам... →

Ключевые слова: Иван Барзиков, Денис Вороненков

Количество просмотров: 2 262
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Молодая любовница Дениса Вороненкова сообщила новые подробности своего романа
Наталья Подольская рассказала о том, что не хотела быть любовницей и порвала с любимым
Иван Ургант поведал о том, как старается воспитывать дочь
Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях
Самое популярное за неделю
Комментарии

Никита Пресняков разочаровался в людях Некоторое время назад Никита Пресняков дал интервью, в ходе которого откровенно ответил на вопросы журналистов.
Юлия Меньшова опубликовала откровенное архивное фото На днях в микроблоге известной телеведущей Юлии Меньшовой появилась фотография, которая произвела фурор среди ее подписчиков.
Армен Джигарханян находится в ужасном состоянии Вот уже на протяжении длительного времени в Сети активно обсуждают скандал, разгоревшийся между супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Анастасия Волочкова возмущена словами Даны Борисовой Известная балерина Анастасия Волочкова устала от лживых слов телеведущей Даны Борисовой.
Иван Барзиков поведал правду о романе с любовницей Дениса Вороненкова Вот уже на протяжении нескольких дней в Сети активно обсуждается новость о романе погибшего Дениса Вороненкова с Александрой Авраменко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.