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Кейт Аптон связала себя узами брака

Сегодня, 15:01
Вчера, 4 ноября, популярная модель Кейт Аптон вышла замуж за своего возлюбленного, американского бейсболиста Джастина Верландера.

Кейт Аптон связала себя узами брака
Свадьбу было принято решение сыграть в Италии, где молодые люди произнесли слова клятвы верности. Церемония прошла в одной из самых красивых церквей Тосканы.

Кейт Аптон связала себя узами брака


На бракосочетание были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники. Молодые люди встречались три года, а в прошлом году Кейт сообщила поклонником о том, что она получила предложение руки и сердца от своего избранника.

Кейт Аптон связала себя узами брака

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Ключевые слова: Кейт Аптон

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Woman.ru

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