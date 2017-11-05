Кейт Аптон связала себя узами брака

Свадьбу было принято решение сыграть в Италии, где молодые люди произнесли слова клятвы верности. Церемония прошла в одной из самых красивых церквей Тосканы.На бракосочетание были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники. Молодые люди встречались три года, а в прошлом году Кейт сообщила поклонником о том, что она получила предложение руки и сердца от своего избранника.