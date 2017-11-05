На бракосочетание были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники. Молодые люди встречались три года, а в прошлом году Кейт сообщила поклонником о том, что она получила предложение руки и сердца от своего избранника.
Кейт Аптон связала себя узами брака
Сегодня, 15:01
Вчера, 4 ноября, популярная модель Кейт Аптон вышла замуж за своего возлюбленного, американского бейсболиста Джастина Верландера.
Свадьбу было принято решение сыграть в Италии, где молодые люди произнесли слова клятвы верности. Церемония прошла в одной из самых красивых церквей Тосканы.
На бракосочетание были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники. Молодые люди встречались три года, а в прошлом году Кейт сообщила поклонником о том, что она получила предложение руки и сердца от своего избранника.
На бракосочетание были приглашены лишь самые близкие друзья и родственники. Молодые люди встречались три года, а в прошлом году Кейт сообщила поклонником о том, что она получила предложение руки и сердца от своего избранника.
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Ключевые слова: Кейт Аптон
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Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Woman.ru
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Автор фото: Instagram, Woman.ru
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