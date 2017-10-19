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Роман участника Дом-2 и Ольги Бузовой перестал быть тайной

Сегодня, 14:22
Роман Гриценко открыто признается Ольге Бузовой в любви и та, похоже, отвечает ему взаимностью.

Роман участника Дом-2 и Ольги Бузовой перестал быть тайной
Пока парочка представляет это все так, будто бы Гриценко только пытается добиться её расположения, а Бузова пока не отвечает ему взаимностью. Хотя, по слухам, во время концерта Ольги в Питере, её сопровождал именно Роман.

Роман участника Дом-2 и Ольги Бузовой перестал быть тайной


Общаясь с поклонниками в сети, Гриценко рассказал, что они с Ольгой пока не вместе, сделав акцент на слове ПОКА. То есть, все еще возможно и он приложит к этому максимум усилий.

Роман участника Дом-2 и Ольги Бузовой перестал быть тайной


Но вот Олеся Чикова, с которой планировал строить отношения Гриценко, уверяет, что они с Бузовой давно вместе. Они обмениваются многозначительными взглядами и Ольга постоянно увозит Романа куда-то на своей машине.

Роман участника Дом-2 и Ольги Бузовой перестал быть тайной


Бузову и Гриценко уже видели вместе в ресторане, а так же они попали в объективы камеры наблюдения.

Конечно, возможно, что этот роман придуман для поднятия рейтингов шоу, а может быть Бузова и вправду влюбилась в красивого молодого и накаченного парня. Прожила же несколько лет Бородина с Мишей Терехиным.

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 6 175
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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