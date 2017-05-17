На романтической прогулке по осеннему Нью-Йорку пара выглядела невероятно счастливой, влюбленные всё время держались за руки. В недавнем интервью Дженнифер признавалась, что именно в Алексе она увидела того человека, которого искала - певица рассказала, что они понимают друг друга с полуслова.
Дженнифер Лопес прогулялась по Нью-Йорку с новым возлюбленным
Вчера, 20:14
Певица Дженнифер Лопес сходила на свидание со спортсменом Алексом Родригесом.
Почитатели таланта 48-летней звезды счастливы за любимую певицу - похоже, Джей Ло нашла настоящую любовь. Избранником Лопес стал 42-летний Алекс Родригес, впервые об их романе стало известно весной текущего года.
На романтической прогулке по осеннему Нью-Йорку пара выглядела невероятно счастливой, влюбленные всё время держались за руки. В недавнем интервью Дженнифер признавалась, что именно в Алексе она увидела того человека, которого искала - певица рассказала, что они понимают друг друга с полуслова.
На романтической прогулке по осеннему Нью-Йорку пара выглядела невероятно счастливой, влюбленные всё время держались за руки. В недавнем интервью Дженнифер признавалась, что именно в Алексе она увидела того человека, которого искала - певица рассказала, что они понимают друг друга с полуслова.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес
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Количество просмотров: 7 163
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com, daily mail, spletnik.ru
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Автор фото: vk.com, daily mail, spletnik.ru
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