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Светлана Пермякова наслаждается вниманием нового избранника

Сегодня, 14:19
Сейчас карьера телеведущей и актрисы Светланы Пермяковой находится на высоте, она снимается в сериалах и фильмах, ведет передачу "О самом главном", а также является совладелицей театрального агентства вместе с экс-супругом.

Светлана Пермякова наслаждается вниманием нового избранника
Бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе занимаются воспитанием дочки Варвары, которой уже 5 лет.

Светлана Пермякова наслаждается вниманием нового избранника


«Стараюсь получать удовольствие от ежесекундных моментов жизни. Сегодня, к примеру, возвращаемся с дочкой с прогулки… — признается Светлана в одном из интервью. — Подходим к двери, я устала, остановилась в коридоре. А Варька начала петь песню, и у меня тут же на лице нарисовалась глупая и счастливая улыбка. Боже мой: вот оно, счастье! Твоя дочь поет тебе песню. Спела, и мы пошли дальше… Можно получать удовольствие от любых моментов».

Сейчас актриса счастлива в отношениях с военным, который смог покорить ее сердце своим ответственным отношением ко всему.

Светлана Пермякова наслаждается вниманием нового избранника

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Ключевые слова: Светлана Пермякова

Количество просмотров: 8 866
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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