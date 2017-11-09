Светлана Пермякова наслаждается вниманием нового избранника

Сейчас карьера телеведущей и актрисы Светланы Пермяковой находится на высоте, она снимается в сериалах и фильмах, ведет передачу "О самом главном", а также является совладелицей театрального агентства вместе с экс-супругом.

Бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения и вместе занимаются воспитанием дочки Варвары, которой уже 5 лет.«Стараюсь получать удовольствие от ежесекундных моментов жизни. Сегодня, к примеру, возвращаемся с дочкой с прогулки… — признается Светлана в одном из интервью. — Подходим к двери, я устала, остановилась в коридоре. А Варька начала петь песню, и у меня тут же на лице нарисовалась глупая и счастливая улыбка. Боже мой: вот оно, счастье! Твоя дочь поет тебе песню. Спела, и мы пошли дальше… Можно получать удовольствие от любых моментов».Сейчас актриса счастлива в отношениях с военным, который смог покорить ее сердце своим ответственным отношением ко всему.