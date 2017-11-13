The Weeknd строит отношения с экс-избранницей Джастина Бибера

Но видимо Белла не настроена прощать экс-бойфренда и не отвечает ему взаимностью. Недавно же исполнителя заметили в компании эффектной брюнетки.«Они везде были вместе и не скрывали своего влечения друг к другу на публике. Абель старался показать всем, что он не один», - сообщил инсайдер.Позже выяснилось, что незнакомка - бывшая девушка певца Джастина Бибера, Джованна Вентура.