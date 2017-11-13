The Weeknd строит отношения с экс-избранницей Джастина Бибера

Некоторое время назад популярный певец Абель Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, расстался со своей девушкой Селеной Гомес и пытался вернуться бывшую возлюбленную модель Беллу Хадид.
Но видимо Белла не настроена прощать экс-бойфренда и не отвечает ему взаимностью. Недавно же исполнителя заметили в компании эффектной брюнетки.
«Они везде были вместе и не скрывали своего влечения друг к другу на публике. Абель старался показать всем, что он не один», - сообщил инсайдер.
Позже выяснилось, что незнакомка - бывшая девушка певца Джастина Бибера, Джованна Вентура.
Ключевые слова: The Weeknd
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