Беременность оказалась полной неожиданностью для девушки, так как она хотела сосредоточиться на модельной карьере, но видимо теперь придется немного подождать.
Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце
Сегодня, 16:34
Судя по всему младшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кайли собирается связать себя узами брака.
На днях в микроблоге Кайли появилось видео, на котором невозможно было не заметить роскошное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце. Сейчас девушка находится на последних сроках беременности, а отцом ребенка является бойфренд Кайли, рэпер Трэвис Скотт.
Беременность оказалась полной неожиданностью для девушки, так как она хотела сосредоточиться на модельной карьере, но видимо теперь придется немного подождать.
Беременность оказалась полной неожиданностью для девушки, так как она хотела сосредоточиться на модельной карьере, но видимо теперь придется немного подождать.
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Ключевые слова: Кайли Дженнер
Количество просмотров: 2 613
Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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