Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце

На днях в микроблоге Кайли появилось видео, на котором невозможно было не заметить роскошное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце. Сейчас девушка находится на последних сроках беременности, а отцом ребенка является бойфренд Кайли, рэпер Трэвис Скотт.Беременность оказалась полной неожиданностью для девушки, так как она хотела сосредоточиться на модельной карьере, но видимо теперь придется немного подождать.