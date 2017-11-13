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Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце

Сегодня, 16:34
Судя по всему младшая из сестер семейства Кардашьян-Дженнер Кайли собирается связать себя узами брака.

Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце
На днях в микроблоге Кайли появилось видео, на котором невозможно было не заметить роскошное кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце. Сейчас девушка находится на последних сроках беременности, а отцом ребенка является бойфренд Кайли, рэпер Трэвис Скотт.

Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце


Беременность оказалась полной неожиданностью для девушки, так как она хотела сосредоточиться на модельной карьере, но видимо теперь придется немного подождать.

Кайли Дженнер продемонстрировала шикарное кольцо на безымянном пальце

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 2 613
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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