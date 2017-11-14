Иван Янковский дал причину для разговоров о его скорой свадьбе

На днях же в микроблоге Веры появился снимок, на котором можно рассмотреть кольцо на безымянном пальце правой руки. Пока что сами молодые люди не афишируют помолвку, интригуя своих подписчиков.«Они подходят друг другу, оба творческие, неконфликтные, – делится друг пары. – Часто собирают друзей, устраивают вечеринки, иногда зовут всех на дачу в Подмосковье. Ваня очень романтичный – до сих пор красиво ухаживает: устраивает «свидания» в кафе, киносеансы, приглашает на спектакли в театр, провожает на съемки – отвозит в аэропорт».Напомним, что молодые люди вместе уже четыре года, но около года назад они решили расстаться. Спустя несколько месяцев Иван понял, что не может жить без Веры, и они дали своим отношениям второй шанс.