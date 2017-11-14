Иван Янковский дал причину для разговоров о его скорой свадьбе

«Они подходят друг другу, оба творческие, неконфликтные, – делится друг пары. – Часто собирают друзей, устраивают вечеринки, иногда зовут всех на дачу в Подмосковье. Ваня очень романтичный – до сих пор красиво ухаживает: устраивает «свидания» в кафе, киносеансы, приглашает на спектакли в театр, провожает на съемки – отвозит в аэропорт».
Напомним, что молодые люди вместе уже четыре года, но около года назад они решили расстаться. Спустя несколько месяцев Иван понял, что не может жить без Веры, и они дали своим отношениям второй шанс.