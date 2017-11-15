Западные таблоиды сообщают о скорой свадьбе Рианны

Несмотря на то, что пока она не получила предложения руки и сердца, но полностью уверена, что это случится в скором времени. Поэтому уже вовсю начала планирование торжества.«Рианна уверена, что Хассан Джамиль — это и есть посланный ей судьбой мужчина. Она хочет выйти за него замуж и родить ему ребенка. Рианна уверена, что из него получится отличный отец. Она все время говорит о своем любимом. И поскольку последнее время Рианна часто бывает в Лондоне, где живет Джамиль, у них есть возможность насладиться обществом друг друга», - делится подруга исполнительницы.Стоит отметить, что Рианна начала встречаться с миллиардером из Саудовской Аравии летом этого года, и в последнее время они практически везде появляются вместе.