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Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике

Сегодня, 19:35
В последнее время западные таблоиды не утихают и все сообщают о возобновившемся романе знаменитых исполнителей Джастина Бибера и Селены Гомес.

Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике
Но долгое время никто не мог поверить в данную информацию, а на днях появились вещественные доказательства. Молодые люди были замечены на стадионе в Лос-Анджелесе на матче по хоккею, где играл Бибер, а Селена его поддерживала на трибунах.

Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике


Во время перерыва Джастин подошел к девушке и страстно с ней поцеловался, что не осталось незамеченным зрителями, а фотографии моментально распространились в Сети.

Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике

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Ключевые слова: Джастин Бибер, Селена Гомес

Количество просмотров: 5 577
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, kp.ru

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