Во время перерыва Джастин подошел к девушке и страстно с ней поцеловался, что не осталось незамеченным зрителями, а фотографии моментально распространились в Сети.
Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике
Сегодня, 19:35
В последнее время западные таблоиды не утихают и все сообщают о возобновившемся романе знаменитых исполнителей Джастина Бибера и Селены Гомес.
Но долгое время никто не мог поверить в данную информацию, а на днях появились вещественные доказательства. Молодые люди были замечены на стадионе в Лос-Анджелесе на матче по хоккею, где играл Бибер, а Селена его поддерживала на трибунах.
Во время перерыва Джастин подошел к девушке и страстно с ней поцеловался, что не осталось незамеченным зрителями, а фотографии моментально распространились в Сети.
Во время перерыва Джастин подошел к девушке и страстно с ней поцеловался, что не осталось незамеченным зрителями, а фотографии моментально распространились в Сети.
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Ключевые слова: Джастин Бибер, Селена Гомес
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Количество просмотров: 5 577
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, kp.ru
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Автор фото: Instagram, kp.ru
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