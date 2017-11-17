Джастин Бибер и Селена Гомес слились в страстном поцелуе на публике

Но долгое время никто не мог поверить в данную информацию, а на днях появились вещественные доказательства. Молодые люди были замечены на стадионе в Лос-Анджелесе на матче по хоккею, где играл Бибер, а Селена его поддерживала на трибунах.Во время перерыва Джастин подошел к девушке и страстно с ней поцеловался, что не осталось незамеченным зрителями, а фотографии моментально распространились в Сети.