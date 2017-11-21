Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной

Молодые люди даже успели объявить о помолвке, продемонстрировав шикарное кольцо на безымянном пальце правой руки девушки. Но в последнее время на личных страницах Ильи и Екатерины перестали появляться совместные снимки, что насторожило их поклонников.А недавняя фотографии Никулиной так вовсе подтвердило их подозрения. На пальце девушки теперь нет помолвочного кольца.Пока что молодые люди не комментируют данную информацию, но фанаты все же надеются, что это всего лишь слухи.