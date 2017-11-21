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Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной

Сегодня, 09:17
После окончания съемок реалити-шоу "Холостяк" Илья Глинников продолжил строить отношения с победившей в проекте Екатериной Никулиной.

Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной
Молодые люди даже успели объявить о помолвке, продемонстрировав шикарное кольцо на безымянном пальце правой руки девушки. Но в последнее время на личных страницах Ильи и Екатерины перестали появляться совместные снимки, что насторожило их поклонников.

Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной


А недавняя фотографии Никулиной так вовсе подтвердило их подозрения. На пальце девушки теперь нет помолвочного кольца.

Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной


Пока что молодые люди не комментируют данную информацию, но фанаты все же надеются, что это всего лишь слухи.

Илья Глинников спровоцировал слухи о расставании с Екатериной Никулиной

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Ключевые слова: Илья Глинников, Екатерина Никулина

Количество просмотров: 3 939
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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