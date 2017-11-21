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Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике

Сегодня, 10:01
Этим летом общественность заговорила о новом романе знаменитой актрисы Кейт Бекинсейл.

Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике
Оказалось, что 44-летняя актриса встречается с 22-летним Мэттом Райфом, который старше ее дочери всего на три года. На днях же папарацци удалось запечатлеть пару за поцелуями в зоне фаст-фуда.

Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике


"Возраст – просто число. Найдите того, кого любите, и у вас перехватит дыхание", - ранее признавался молодой человек.

Стоит отметить, что Кейт до сих пор официально не представила своего нового возлюбленного, хотя папарацци не раз замечали их вместе.

Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике

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Ключевые слова: Кейт Бекинсейл

Количество просмотров: 2 860
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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