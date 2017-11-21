Кейт Бекинсейл и ее 22-летний избранник не смогли скрыть чувств на публике

Оказалось, что 44-летняя актриса встречается с 22-летним Мэттом Райфом, который старше ее дочери всего на три года. На днях же папарацци удалось запечатлеть пару за поцелуями в зоне фаст-фуда."Возраст – просто число. Найдите того, кого любите, и у вас перехватит дыхание", - ранее признавался молодой человек.Стоит отметить, что Кейт до сих пор официально не представила своего нового возлюбленного, хотя папарацци не раз замечали их вместе.