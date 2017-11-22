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Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье

Сегодня, 19:20
Обладательница титулов «Мисс Россия — 2015» и «Первая вице-мисс Мира» София Никитчук является эталоном женственности и объектом для восхищения мужчин.

Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье
На днях стало известно, что София украсила обложку известного свадебного журнала BRIDE.

Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье


Выбор главной героини этого номера вполне обоснован: яркая красота Софии помогла представить образ классической невесты в белоснежном платье — нежной, хрупкой и завораживающей.

На этой съёмке участие девушки в создании нового номера Bride не закончилось, и руководство издание пригласило её попробовать себя в качестве бьюти-редактора. Оценить результаты сотрудничества и полюбоваться на Софию Никитчук в образе невесты можно будет уже этой осенью — именно тогда запланирован выход журнала.
Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье


Была ли свадебная съёмка для неё экспериментом? Или София Никитчук действительно готовится примерить на себя роль невесты?
Одно можно сказать с уверенностью: помимо титулов красавицы России, актрисы и модели, София Никитчук подтвердила ещё один — девушка с обложки.

Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье

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Ключевые слова: София Никитчук

Количество просмотров: 9 581
Автор: Mysha

Автор фото: журнал BRIDE

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Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье Обладательница титулов «Мисс Россия — 2015» и «Первая вице-мисс Мира» София Никитчук является эталоном женственности и объектом для восхищения мужчин.
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