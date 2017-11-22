Мисс Россия София Никитчук появилась на фото в свадебном платье

На днях стало известно, что София украсила обложку известного свадебного журнала BRIDE.Выбор главной героини этого номера вполне обоснован: яркая красота Софии помогла представить образ классической невесты в белоснежном платье — нежной, хрупкой и завораживающей.На этой съёмке участие девушки в создании нового номера Bride не закончилось, и руководство издание пригласило её попробовать себя в качестве бьюти-редактора. Оценить результаты сотрудничества и полюбоваться на Софию Никитчук в образе невесты можно будет уже этой осенью — именно тогда запланирован выход журнала.Была ли свадебная съёмка для неё экспериментом? Или София Никитчук действительно готовится примерить на себя роль невесты?Одно можно сказать с уверенностью: помимо титулов красавицы России, актрисы и модели, София Никитчук подтвердила ещё один — девушка с обложки.