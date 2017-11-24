Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе

Некоторое время назад папарацци удалось запечатлеть пару в Израиле, где музыкант находится со своей группой на гастролях. Пара была замечена возле ресторана, куда отправилась поужинать.Пока что от звезд официальных подтверждений своих отношений не было, но в последнее время их часто видят вместе. Недавно в Буэнос-Айресе состоялся концерт группы, где также была замечена и актриса.