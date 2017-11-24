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Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе

Сегодня, 10:40
На днях снова заговорили о возможном романе известной актрисы Дакоты Джонсон и солиста популярной группы Coldplay Криса Мартина.

Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе
Некоторое время назад папарацци удалось запечатлеть пару в Израиле, где музыкант находится со своей группой на гастролях. Пара была замечена возле ресторана, куда отправилась поужинать.

Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе


Пока что от звезд официальных подтверждений своих отношений не было, но в последнее время их часто видят вместе. Недавно в Буэнос-Айресе состоялся концерт группы, где также была замечена и актриса.

Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе


Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе

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Ключевые слова: Крис Мартин, Дакота Джонсон

Количество просмотров: 2 522
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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