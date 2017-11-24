Пока что от звезд официальных подтверждений своих отношений не было, но в последнее время их часто видят вместе. Недавно в Буэнос-Айресе состоялся концерт группы, где также была замечена и актриса.
Крис Мартин и Дакота Джонсон спровоцировали слух о своем романе
Сегодня, 10:40
На днях снова заговорили о возможном романе известной актрисы Дакоты Джонсон и солиста популярной группы Coldplay Криса Мартина.
Некоторое время назад папарацци удалось запечатлеть пару в Израиле, где музыкант находится со своей группой на гастролях. Пара была замечена возле ресторана, куда отправилась поужинать.
Пока что от звезд официальных подтверждений своих отношений не было, но в последнее время их часто видят вместе. Недавно в Буэнос-Айресе состоялся концерт группы, где также была замечена и актриса.
Пока что от звезд официальных подтверждений своих отношений не было, но в последнее время их часто видят вместе. Недавно в Буэнос-Айресе состоялся концерт группы, где также была замечена и актриса.
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Ключевые слова: Крис Мартин, Дакота Джонсон
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Количество просмотров: 2 522
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
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Автор фото: Instagram, Соцсети
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