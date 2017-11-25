Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой

Вчера, 24 ноября, экс-участники знаменитого телепроекта "Дом-2" Саша Артемова и Евгений Кузин наконец-то сыграли свадьбу.
Но теперь пользователи Сети активно обсуждают возможную беременность Артемовой. А всему виной стали слова звезды реалити-шоу Дарьи Пынзарь, которые она написала под одной из фотографий на своей странице.
«Действующая, предвкушающая и в ближайшее время планирующая. Отгадайте это лучшее на свете слово», - заявила Дарья.
Подписчики решили, что таким образом женщина намекнула на интересное положение Саши, и теперь с нетерпением ждут новостей от самой новобрачной.
Ключевые слова: Саша Артемова
, Евгений Кузин
, Дарья Пынзарь
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