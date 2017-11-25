Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой

Но теперь пользователи Сети активно обсуждают возможную беременность Артемовой. А всему виной стали слова звезды реалити-шоу Дарьи Пынзарь, которые она написала под одной из фотографий на своей странице.«Действующая, предвкушающая и в ближайшее время планирующая. Отгадайте это лучшее на свете слово», - заявила Дарья.Подписчики решили, что таким образом женщина намекнула на интересное положение Саши, и теперь с нетерпением ждут новостей от самой новобрачной.