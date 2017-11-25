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Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой

Сегодня, 17:03
Вчера, 24 ноября, экс-участники знаменитого телепроекта "Дом-2" Саша Артемова и Евгений Кузин наконец-то сыграли свадьбу.

Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой
Но теперь пользователи Сети активно обсуждают возможную беременность Артемовой. А всему виной стали слова звезды реалити-шоу Дарьи Пынзарь, которые она написала под одной из фотографий на своей странице.

Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой


«Действующая, предвкушающая и в ближайшее время планирующая. Отгадайте это лучшее на свете слово», - заявила Дарья.

Подписчики решили, что таким образом женщина намекнула на интересное положение Саши, и теперь с нетерпением ждут новостей от самой новобрачной.

Дарья Пынзарь заинтриговала сообщением о беременности Саши Артемовой

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Ключевые слова: Саша Артемова, Евгений Кузин, Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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