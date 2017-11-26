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Сергей Астахов впервые решил поведать о новой возлюбленной

Сегодня, 13:36
На днях известный актер Сергей Астахов стал героем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Сергей Астахов впервые решил поведать о новой возлюбленной
Актер не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому долгое время о его новой избраннице ничего не было известно. Теперь же Сергей признался, что уже несколько лет живет с 32-летней учительницей Викторией Савкеевой.

Сергей Астахов впервые решил поведать о новой возлюбленной


«Никто так много времени не проводил много времени с моей мамой, как Вика. Она сама всегда предлагает съездить к маме... Я иногда прихожу с работы уставший и сплю, а они болтают и болтают. Мне это очень приятно. Но это не самое главное. А главное, что я так успокоился, что мне даже немножко страшно про это говорить. Я не хочу ничего менять, мне больше ничего не надо. У нас хорошие, серьезные отношения. Теперь, уже обладая опытом в человеческих отношениях, я буду прилагать все свои усилия к тому, чтобы все это было сохранено. Ведь не секрет, что в отношениях надо трудится. Но пока Вика все делает так, что мне и трудиться не надо. Все хорошо», — заявил актер.

Стоит отметить, что ранее Астахов дважды состоял в официальном браке, а также немало шума наделал роман актера с Еленой Кориковой.

Сергей Астахов впервые решил поведать о новой возлюбленной

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Ключевые слова: Сергей Астахов

Количество просмотров: 676
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, passion.ru

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