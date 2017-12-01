По сведениям инсайдера, во время своих приездов Бен останавливается у Линдси, так что многие предполагают, что актер в скором времени сделает предложение своей избраннице.
Бен Аффлек серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной
Сегодня, 09:33
После развода с супругой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек старается все свое свободное время проводить с детьми и даже переехал в дом, который находится недалеко от дома Дженнифер.
Вот уже несколько месяцев Бен счастлив в отношениях с продюсером Линдси Шукус, но она проживает в Нью-Йорке. Несмотря на расстояние, у влюбленных все в порядке в отношениях, актер старается как можно чаще приезжать к любимой.
По сведениям инсайдера, во время своих приездов Бен останавливается у Линдси, так что многие предполагают, что актер в скором времени сделает предложение своей избраннице.
По сведениям инсайдера, во время своих приездов Бен останавливается у Линдси, так что многие предполагают, что актер в скором времени сделает предложение своей избраннице.
← Ким Кардашьян снова перестала следить... Дочка Кети Топурии удивила сходством ... →
Ключевые слова: Бен Аффлек
Количество просмотров: 6 448
Количество просмотров: 6 448
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Актриса Аделина Шарипова стала украшением мужского журнала FHM Актриса Аделина Шарипова была приглашена украсить рождественский голландский номер популярного журнала FHM.
Александр Кержаков с размахом отпраздновал 35-летие На днях день рождения отмечал известный футболист Александр Кержаков, которому исполнилось 35 лет.
Наталья Водянова поделилась совместными фотографиями с мамой Наталья Водянова смогла добиться больших высот в профессиональной карьере, помимо этого она является счастливой мамой пятерых детей.
Бруклин Бекхэм и Хлоя Морец впервые после слухов о свадьбе вышли в свет Некоторое время назад появилась информация о том, что старший сын звездной четы Бруклин Бекхэм преподнес своей возлюбленной, актрисе Хлое Морец, кольцо со своими инициалами.