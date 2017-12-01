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Бен Аффлек серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной

Сегодня, 09:33
После развода с супругой Дженнифер Гарнер Бен Аффлек старается все свое свободное время проводить с детьми и даже переехал в дом, который находится недалеко от дома Дженнифер.

Бен Аффлек серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной
Вот уже несколько месяцев Бен счастлив в отношениях с продюсером Линдси Шукус, но она проживает в Нью-Йорке. Несмотря на расстояние, у влюбленных все в порядке в отношениях, актер старается как можно чаще приезжать к любимой.

Бен Аффлек серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной


По сведениям инсайдера, во время своих приездов Бен останавливается у Линдси, так что многие предполагают, что актер в скором времени сделает предложение своей избраннице.

Бен Аффлек серьезно настроен по отношению к своей возлюбленной

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Ключевые слова: Бен Аффлек

Количество просмотров: 6 448
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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