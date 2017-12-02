Но по мнению некоторых, актриса может и не дать своего согласия после двух неудачных браков. Тем более она сама признавалась, что не может долго находиться в моногамных отношениях, хотя возможно новый избранник смог изменить ее мнение.
Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе
Сегодня, 12:22
Несколько месяцев назад западные таблоиды сообщили о новом романе знаменитой актрисы Скарлетт Йохансон с телеведущим Колином Жостом.
Сами влюбленные свои отношения официально не подтверждали, но их часто видят в компании друг друга. А по словам друзей пары, у них все серьезно. По сведениям, Колин уже успел познакомить Скарлетт со своими родителями и готовится сделать ей предложение.
Но по мнению некоторых, актриса может и не дать своего согласия после двух неудачных браков. Тем более она сама признавалась, что не может долго находиться в моногамных отношениях, хотя возможно новый избранник смог изменить ее мнение.
Но по мнению некоторых, актриса может и не дать своего согласия после двух неудачных браков. Тем более она сама признавалась, что не может долго находиться в моногамных отношениях, хотя возможно новый избранник смог изменить ее мнение.
← 51-летняя Холли Берри показала фигуру в... Леди Гага засветила обручальное кольц... →
Ключевые слова: Скарлетт Йохансон
Количество просмотров: 2 873
Количество просмотров: 2 873
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ирина Шейк продемонстрировала упругую пятую дочку на откровенном снимке На днях в микроблоге знаменитой модели Ирины Шейк появилась фотография, которая произвела фурор среди ее подписчиков.
Ирина Дубцова подверглась критике за желание казаться молодой Певица Ирина Дубцова всегда поражает поклонников роскошным внешним видом.
Кристина Агилера тайно связала себя узами брака Знаменитая певица Кристина Агилера уже около четырех лет встречается с Мэттом Ратлером.
Эвелина Бледанс продемонстрировала шикарные формы в прозрачном белье Около года назад телеведущая и актриса Эвелина Бледанс решилась на операцию по увеличению груди.