Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе

Сами влюбленные свои отношения официально не подтверждали, но их часто видят в компании друг друга. А по словам друзей пары, у них все серьезно. По сведениям, Колин уже успел познакомить Скарлетт со своими родителями и готовится сделать ей предложение.Но по мнению некоторых, актриса может и не дать своего согласия после двух неудачных браков. Тем более она сама признавалась, что не может долго находиться в моногамных отношениях, хотя возможно новый избранник смог изменить ее мнение.