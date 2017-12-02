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Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе

Сегодня, 12:22
Несколько месяцев назад западные таблоиды сообщили о новом романе знаменитой актрисы Скарлетт Йохансон с телеведущим Колином Жостом.

Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе
Сами влюбленные свои отношения официально не подтверждали, но их часто видят в компании друг друга. А по словам друзей пары, у них все серьезно. По сведениям, Колин уже успел познакомить Скарлетт со своими родителями и готовится сделать ей предложение.

Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе


Но по мнению некоторых, актриса может и не дать своего согласия после двух неудачных браков. Тем более она сама признавалась, что не может долго находиться в моногамных отношениях, хотя возможно новый избранник смог изменить ее мнение.

Скарлетт Йохансон раздумывает о свадьбе

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Ключевые слова: Скарлетт Йохансон

Количество просмотров: 2 873
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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