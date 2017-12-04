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Виктория Дайнеко начала встречаться с хоккеистом

Сегодня, 09:48
Летом популярная певица Виктория Дайнеко оформила развод со своим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом.

Виктория Дайнеко начала встречаться с хоккеистом
Но Вика недолго была одинока, теперь же она счастлива в новых отношениях. Исполнительница вот уже несколько месяцев встречается с хоккеистом Григорием Паниным, который выступает за "Салават Юлаев".

Виктория Дайнеко начала встречаться с хоккеистом


«Вика и Гриша сблизились, когда были уже свободными людьми, – делятся друзья пары. – Панин, кстати, тоже недавно пережил нелегкий развод со второй супругой: он почти пять лет был женат на модели по имени Дарья, однако полтора года назад их отношения начали постепенно сходить на нет… Даже общий ребенок, двухлетний сынишка Платон, не смог спасти их брак».

Артистка пока отказывается комментировать новый роман, но видеться с избранником ей удается не часто, так как спортсмен большую часть времени находится в Уфе.

Виктория Дайнеко начала встречаться с хоккеистом

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко

Количество просмотров: 3 549
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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