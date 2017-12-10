Бывший муж Виктории Дайнеко счастлив с новой избранницей

После развода с популярной певицей и победительницей телепроекта "Фабрика звезд" Викторией Дайнеко, барабанщик Дмитрий Клейман долгое время предпочитал не распространяться о личной жизни.

Но недавно молодой человек решил сделать исключение и опубликовал в своем микроблоге совместный снимок с предполагаемой девушкой. Дмитрий никак не подписал фотографию, поэтому фолловерам пришлось лишь догадываться, что связывает молодых людей.По мнению многих, это новая возлюбленная Клеймана, подписчики пожелали паре счастья и восхитились красотой избранницы барабанщика.