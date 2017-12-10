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Бывший муж Виктории Дайнеко счастлив с новой избранницей

Вчера, 10:51
После развода с популярной певицей и победительницей телепроекта "Фабрика звезд" Викторией Дайнеко, барабанщик Дмитрий Клейман долгое время предпочитал не распространяться о личной жизни.

Бывший муж Виктории Дайнеко счастлив с новой избранницей
Но недавно молодой человек решил сделать исключение и опубликовал в своем микроблоге совместный снимок с предполагаемой девушкой. Дмитрий никак не подписал фотографию, поэтому фолловерам пришлось лишь догадываться, что связывает молодых людей.

Бывший муж Виктории Дайнеко счастлив с новой избранницей


По мнению многих, это новая возлюбленная Клеймана, подписчики пожелали паре счастья и восхитились красотой избранницы барабанщика.

Бывший муж Виктории Дайнеко счастлив с новой избранницей

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Ключевые слова: Виктория Дайнеко, Дмитрий Клейман

Количество просмотров: 14 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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