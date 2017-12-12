Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе

После этого за их личной жизнью с интересом начали наблюдать журналисты. Каждому из них приписывали новые романы, Дарью заподозрили в романе с греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом, а Романа - в отношениях с актрисой Юлией Пересильд.
И недавно Роман с Юлей снова заставили всех говорить о себе, посетив премьеру балета "Нуреев" в компании друг друга.
Стоит отметить, причины развода бывшие супруги предпочли скрыть, и после расставания смогли сохранить дружеские отношения.
Ключевые слова: Роман Абрамович
, Юлия Пересильд
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Fraufluger
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