Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе

После этого за их личной жизнью с интересом начали наблюдать журналисты. Каждому из них приписывали новые романы, Дарью заподозрили в романе с греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом, а Романа - в отношениях с актрисой Юлией Пересильд.И недавно Роман с Юлей снова заставили всех говорить о себе, посетив премьеру балета "Нуреев" в компании друг друга.Стоит отметить, причины развода бывшие супруги предпочли скрыть, и после расставания смогли сохранить дружеские отношения.