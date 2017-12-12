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Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе

Сегодня, 09:24
Этим летом общественность была удивлена, узнав о разводе российского миллиардера Романа Абрамовича с женой Дарьей Жуковой после 10 лет брака.

Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе
После этого за их личной жизнью с интересом начали наблюдать журналисты. Каждому из них приписывали новые романы, Дарью заподозрили в романе с греческим бизнесменом Ставросом Ниархосом, а Романа - в отношениях с актрисой Юлией Пересильд.

Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе


И недавно Роман с Юлей снова заставили всех говорить о себе, посетив премьеру балета "Нуреев" в компании друг друга.

Стоит отметить, причины развода бывшие супруги предпочли скрыть, и после расставания смогли сохранить дружеские отношения.

Роман Абрамович и Юлия Пересильд снова заставили говорить об их романе

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Ключевые слова: Роман Абрамович, Юлия Пересильд

Количество просмотров: 13 728
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Fraufluger

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