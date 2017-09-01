Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

Два года назад солист коллектива Coldplay Крис Мартин развелся с актрисой Гвинет Пэлтроу и был замечен сразу в нескольких романах.Официально подтвердился, на данный момент, роман со звездой "Пятидесяти оттенков серого" Дакотой Джонсон. Сладкая парочка впервые была замечена вместе в ноябре.Западные издания сообщают, что роман звезд развивается столь стремительно, что они уже отправились в совместное путешествие по Израилю. Ссылаясь на надежный источник, СМИ пишут, что Крис абсолютно доверяет Дакоте и даже отправляет ей "на оценку" новые песни: "Им невероятно комфортно вместе".Поклонники актрисы и музыканта считают, что всё же ещё рано говорить о настоящих, крепких отношениях и, тем более, о свадьбе - всё покажет время.