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Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

Вчера, 23:12
Роман актрисы Дакоты Джонсон и музыканта Криса Мартина официально подтвержден.

Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу
Два года назад солист коллектива Coldplay Крис Мартин развелся с актрисой Гвинет Пэлтроу и был замечен сразу в нескольких романах.

Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу


Официально подтвердился, на данный момент, роман со звездой "Пятидесяти оттенков серого" Дакотой Джонсон. Сладкая парочка впервые была замечена вместе в ноябре.

Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу


Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу


Западные издания сообщают, что роман звезд развивается столь стремительно, что они уже отправились в совместное путешествие по Израилю. Ссылаясь на надежный источник, СМИ пишут, что Крис абсолютно доверяет Дакоте и даже отправляет ей "на оценку" новые песни: "Им невероятно комфортно вместе".

Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу


Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу


Поклонники актрисы и музыканта считают, что всё же ещё рано говорить о настоящих, крепких отношениях и, тем более, о свадьбе - всё покажет время.

Дакота Джонсон закрутила роман с бывшим мужем Гвинет Пэлтроу

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Ключевые слова: Дакота Джонсон, Крис Мартин, Гвинет Пэлтроу

Количество просмотров: 4 329
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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