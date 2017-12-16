Алена Водонаева готовится к медовому месяцу

Влюбленные сыграли шикарную свадьбу, но отправиться в медовый месяц сразу же после торжества не смогли. Поклонники не уставали интересоваться, куда же отправятся новобрачные. И вот лишь недавно Алена сообщила, что супруг сделал ей сюрприз, сообщив о свадебном путешествии 1 января.«Сегодня ночью муж сообщил, что 1 января мы улетаем в свадебное путешествие», - заявила Водонаева.Звезда не стала сообщать о том, куда же они решили отправиться, поэтому поклонникам придется таиться в догадках.