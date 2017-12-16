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Алена Водонаева готовится к медовому месяцу

Сегодня, 13:14
Осенью этого года экс-участница популярного телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева зарегистрировала отношения со своим возлюбленным, музыкантом Алексеем Косинусом.

Алена Водонаева готовится к медовому месяцу
Влюбленные сыграли шикарную свадьбу, но отправиться в медовый месяц сразу же после торжества не смогли. Поклонники не уставали интересоваться, куда же отправятся новобрачные. И вот лишь недавно Алена сообщила, что супруг сделал ей сюрприз, сообщив о свадебном путешествии 1 января.

Алена Водонаева готовится к медовому месяцу


«Сегодня ночью муж сообщил, что 1 января мы улетаем в свадебное путешествие», - заявила Водонаева.

Звезда не стала сообщать о том, куда же они решили отправиться, поэтому поклонникам придется таиться в догадках.

Алена Водонаева готовится к медовому месяцу

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Ключевые слова: Алена Водонаева

Количество просмотров: 11 193
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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