Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель

Похоже, девушки других профессий окончательно потеряли шанс стать возлюбленной 43-летнего Леонардо - звезду Голливуда интересуют исключительно красотки с подиума. Ди Каприо вновь не смог устоять и закрутил роман с 20-летней Камиллой Морроне. Западные издания сообщают, что актер был замечен у дома модели - сначала вышел он, а затем здание покинула сама хозяйка.Поклонники Лео, похоже, уже почти потеряли надежду, что актер хоть когда-нибудь остановится, прекратив череду романов, и, наконец, женится на своей избраннице.