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Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель

Вчера, 23:31
Знаменитый актёр Леонардо Ди Каприо снова влюбился, и вновь его избранницей стала модель.

Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель
Похоже, девушки других профессий окончательно потеряли шанс стать возлюбленной 43-летнего Леонардо - звезду Голливуда интересуют исключительно красотки с подиума. Ди Каприо вновь не смог устоять и закрутил роман с 20-летней Камиллой Морроне. Западные издания сообщают, что актер был замечен у дома модели - сначала вышел он, а затем здание покинула сама хозяйка.

Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель


Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель


Поклонники Лео, похоже, уже почти потеряли надежду, что актер хоть когда-нибудь остановится, прекратив череду романов, и, наконец, женится на своей избраннице.

Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель


Леонардо Ди Каприо нашёл новую модель

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Ключевые слова: Леонардо Ди Каприо, Камилла Морроне

Количество просмотров: 5 590
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, daily mail

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