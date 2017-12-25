Видимо теперь влюбленные готовы к более серьезному шагу. На новой фотографии пары можно увидеть помолвочные кольца. Но пока официальных комментарием ни от Бруклина, ни от Хлои не поступало.
В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец
Сегодня, 09:07
Наследник знаменитой фамилии Бруклин Бекхэм встречается с актрисой Хлоей Морец уже более трех лет.
Отношения пары испытали много трудностей, они несколько раз расставались, но тем не менее снова сходились. Сейчас же молодой человек обучается в Нью-Йорке, где проживает его любимая.
Видимо теперь влюбленные готовы к более серьезному шагу. На новой фотографии пары можно увидеть помолвочные кольца. Но пока официальных комментарием ни от Бруклина, ни от Хлои не поступало.
Видимо теперь влюбленные готовы к более серьезному шагу. На новой фотографии пары можно увидеть помолвочные кольца. Но пока официальных комментарием ни от Бруклина, ни от Хлои не поступало.
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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Хлоя Морец
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Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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