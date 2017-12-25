В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец

Отношения пары испытали много трудностей, они несколько раз расставались, но тем не менее снова сходились. Сейчас же молодой человек обучается в Нью-Йорке, где проживает его любимая.Видимо теперь влюбленные готовы к более серьезному шагу. На новой фотографии пары можно увидеть помолвочные кольца. Но пока официальных комментарием ни от Бруклина, ни от Хлои не поступало.