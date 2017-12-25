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В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец

Сегодня, 09:07
Наследник знаменитой фамилии Бруклин Бекхэм встречается с актрисой Хлоей Морец уже более трех лет.

В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец
Отношения пары испытали много трудностей, они несколько раз расставались, но тем не менее снова сходились. Сейчас же молодой человек обучается в Нью-Йорке, где проживает его любимая.

В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец


Видимо теперь влюбленные готовы к более серьезному шагу. На новой фотографии пары можно увидеть помолвочные кольца. Но пока официальных комментарием ни от Бруклина, ни от Хлои не поступало.

В Сети активно обсуждают возможную помолвку Бруклин Бекхэм и Хлои Морец

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Ключевые слова: Бруклин Бекхэм, Хлоя Морец

Количество просмотров: 2 158
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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