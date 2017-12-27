Анфиса Чехова прокомментировала информацию о своем романе с косметологом

После расставания Анфисе начали припсывать роман с косметологом Эдуардом Демченко, с которым она посещает светские мероприятия и даже ездила на отдых. Недавно же Чехова решила прояснить эту ситуацию, заявив, что они лишь хорошие друзья.«Эдик, конечно, близкий мне человек. Мы с ним дружим 15 лет и делаем вместе много проектов. Он для меня – настоящая родственная душа. Глубоко переживал все мои отношения с мужчинами. Мы с ним вместе путешествовали и когда я с Гурамом жила. Честно признаюсь, сейчас мое сердце свободно. Могу заверить, что не страдаю одна. Считаю, что поиск любви – бессмысленная затея», – рассказала Чехова журналистам.Напомним, что пока Анфиса переехала в Сочи, где будет жить по крайней мере до весны, так как стала ведущей программы "Взвешенные люди".