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Анфиса Чехова прокомментировала информацию о своем романе с косметологом

Сегодня, 13:49
В конце октября общественность была шокирована, узнав о разводе известной телеведущей Анфисы Чеховой со своим супругом Гурамом Баблишвили.

Анфиса Чехова прокомментировала информацию о своем романе с косметологом
После расставания Анфисе начали припсывать роман с косметологом Эдуардом Демченко, с которым она посещает светские мероприятия и даже ездила на отдых. Недавно же Чехова решила прояснить эту ситуацию, заявив, что они лишь хорошие друзья.

Анфиса Чехова прокомментировала информацию о своем романе с косметологом


«Эдик, конечно, близкий мне человек. Мы с ним дружим 15 лет и делаем вместе много проектов. Он для меня – настоящая родственная душа. Глубоко переживал все мои отношения с мужчинами. Мы с ним вместе путешествовали и когда я с Гурамом жила. Честно признаюсь, сейчас мое сердце свободно. Могу заверить, что не страдаю одна. Считаю, что поиск любви – бессмысленная затея», – рассказала Чехова журналистам.

Напомним, что пока Анфиса переехала в Сочи, где будет жить по крайней мере до весны, так как стала ведущей программы "Взвешенные люди".

Анфиса Чехова прокомментировала информацию о своем романе с косметологом

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Ключевые слова: Анфиса Чехова

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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