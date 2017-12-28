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Николай Басков и Виктория Лопырева пытаются договориться о дате свадьбы

Сегодня, 10:05
Этим летом глава Чечни Рамзан Кадыров шокировал всех, рассказав о скорой свадьбе певца Николая Баскова и Виктории Лопыревой.

Николай Басков и Виктория Лопырева пытаются договориться о дате свадьбы
Пара должна была сочетаться узами брака 5 октября, но свадьба отменилась, так как в этот день когда-то умер дедушка Николая. Так до сих пор влюбленные и не назначили дату свадьбы, и оказывается это связано с их занятостью.

Николай Басков и Виктория Лопырева пытаются договориться о дате свадьбы


«Еще один момент: мама не хотела, чтобы я связывал себя брачными узами до 41-летия. Ну вот такой у нее был за меня страх, суеверие. Зато теперь уверена, что в дальнейшем у меня все сложится отлично. А так как у нас с Викой крайне плотный график на восемь месяцев вперед, то и торжество хочется организовать не впопыхах. К тому же хорошо бы после свадьбы поехать отдохнуть вместе – устроить медовый месяц. А Вика до начала чемпионата мира по футболу будет чрезвычайно занята. Значит, свадьбы раньше его окончания не будет», - сообщил Басков.

По мнению многих, история со свадьбой лишь умелый пиар-ход. Так что пока поклонники теряются в догадках.

Николай Басков и Виктория Лопырева пытаются договориться о дате свадьбы

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Ключевые слова: Николай Басков, Виктория Лопырева

Количество просмотров: 2 886
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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