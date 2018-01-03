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Венсан Кассель до сих пор счастлив в отношениях с Тиной Кунаки

Сегодня, 18:28
Некоторое время назад в Сети появилась информация о проблемах в отношениях знаменитого актера Венсана Касселя и Тины Кунаки.

Венсан Кассель до сих пор счастлив в отношениях с Тиной Кунаки
По информации, актер не смог простить своей возлюбленной измену. Но судя по всему данная информация являлась лишь слухом, так как на днях в микроблоге Тины появился совместный снимок с Венсаном, где пара выглядит счастливой.

Венсан Кассель до сих пор счастлив в отношениях с Тиной Кунаки


Напомним, что актер встречается с молодой Тиной уже два года, несмотря на довольно солидную разницу в возрасте. И теперь поклонники с нетерпением ждут новостей о предстоящей свадьбе.

Венсан Кассель до сих пор счастлив в отношениях с Тиной Кунаки

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Ключевые слова: Венсан Кассель

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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