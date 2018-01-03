Венсан Кассель до сих пор счастлив в отношениях с Тиной Кунаки

По информации, актер не смог простить своей возлюбленной измену. Но судя по всему данная информация являлась лишь слухом, так как на днях в микроблоге Тины появился совместный снимок с Венсаном, где пара выглядит счастливой.Напомним, что актер встречается с молодой Тиной уже два года, несмотря на довольно солидную разницу в возрасте. И теперь поклонники с нетерпением ждут новостей о предстоящей свадьбе.