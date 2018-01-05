Хотя и предыдущие избранники Деми были значительно ее младше, она даже сыграла свадьбу с актером Эштоном Катчером, который был младше актрисы на 16 лет. Мур тяжело пережила расставание с супругом, но теперь уже открыта новым отношениям.
Деми Мур начала встречаться с другом своей дочери
Сегодня, 14:18
Знаменитая актриса Деми Мур не долго находится в одиночестве, после расставания с очередным бойфрендом она вскоре находит утешение в объятиях нового избранника.
Теперь же ее бойфрендом стал 25-летний музыкант Ник Джонас, который знаком с дочерью актрисы. Пару не смущает разница в возрасте в 30 лет, и они наслаждаются компанией друг друга.
Хотя и предыдущие избранники Деми были значительно ее младше, она даже сыграла свадьбу с актером Эштоном Катчером, который был младше актрисы на 16 лет. Мур тяжело пережила расставание с супругом, но теперь уже открыта новым отношениям.
Хотя и предыдущие избранники Деми были значительно ее младше, она даже сыграла свадьбу с актером Эштоном Катчером, который был младше актрисы на 16 лет. Мур тяжело пережила расставание с супругом, но теперь уже открыта новым отношениям.
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Ключевые слова: Деми Мур
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Количество просмотров: 4 147
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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