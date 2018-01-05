Деми Мур начала встречаться с другом своей дочери

Теперь же ее бойфрендом стал 25-летний музыкант Ник Джонас, который знаком с дочерью актрисы. Пару не смущает разница в возрасте в 30 лет, и они наслаждаются компанией друг друга.Хотя и предыдущие избранники Деми были значительно ее младше, она даже сыграла свадьбу с актером Эштоном Катчером, который был младше актрисы на 16 лет. Мур тяжело пережила расставание с супругом, но теперь уже открыта новым отношениям.