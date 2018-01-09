Теперь же фанаты активно обсуждают тайную свадьбу модели с возлюбленным и отцом своей дочери актером Брэдли Купером. Пока что Ирина никак не прокомментировала данную информацию.
Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились
Сегодня, 16:05
В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится на отдыхе на берегу океана, но она не стала вдаваться в подробности и сообщать свое точное местоположение.
Ирина с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с отдыха, и один из них привел в недоумение ее поклонников. На фото можно заметить на безымянном пальце левой руки Ирины обручальное кольцо.
Теперь же фанаты активно обсуждают тайную свадьбу модели с возлюбленным и отцом своей дочери актером Брэдли Купером. Пока что Ирина никак не прокомментировала данную информацию.
Теперь же фанаты активно обсуждают тайную свадьбу модели с возлюбленным и отцом своей дочери актером Брэдли Купером. Пока что Ирина никак не прокомментировала данную информацию.
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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер
Количество просмотров: 2 509
Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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