Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились

В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится на отдыхе на берегу океана, но она не стала вдаваться в подробности и сообщать свое точное местоположение.

Ирина с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с отдыха, и один из них привел в недоумение ее поклонников. На фото можно заметить на безымянном пальце левой руки Ирины обручальное кольцо.Теперь же фанаты активно обсуждают тайную свадьбу модели с возлюбленным и отцом своей дочери актером Брэдли Купером. Пока что Ирина никак не прокомментировала данную информацию.