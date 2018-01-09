Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились

Сегодня, 16:05
В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится на отдыхе на берегу океана, но она не стала вдаваться в подробности и сообщать свое точное местоположение.

Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились
Ирина с удовольствием делится со своими подписчиками снимками с отдыха, и один из них привел в недоумение ее поклонников. На фото можно заметить на безымянном пальце левой руки Ирины обручальное кольцо.

Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились


Теперь же фанаты активно обсуждают тайную свадьбу модели с возлюбленным и отцом своей дочери актером Брэдли Купером. Пока что Ирина никак не прокомментировала данную информацию.

Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились

← Супруге Андрея Аршавина советуют прой...

Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 2 509
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
В сети появились фото совместного отдыха Ирины Шейк и Брэдли Купера
Ирина Шейк и Брэдли Купер "закатили" вечеринку в честь первенца
Ирина Шейк впервые показала селфи с Брэдли Купером
Брэдли Купер и Ирина Шейк прогулялись по Парижу
Самое популярное за неделю
Комментарии

Ирина Шейк и Брэдли Купер тайно обручились В настоящее время знаменитая модель Ирина Шейк находится на отдыхе на берегу океана, но она не стала вдаваться в подробности и сообщать свое точное местоположение.
Супруге Андрея Аршавина советуют пройти лечение от психических проблем Вот уже на протяжении нескольких дней не утихает скандал вокруг имени жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой.
Елена Корикова поделилась фотографией с незнакомцем, спровоцировав разговоры о своем романе На новогодние каникулы актриса Елена Корикова отправилась на горнолыжный курорт, где осваивает горные лыжи.
Ольга Бузова попала в больницу В последнее время у Ольги Бузовой каждый день расписан по минутам, она успевает вести телепроект "Дом-2", записывать новые песни, выступать на концертах.
Эшли Грэм в нижнем белье показала свои шикарные формы Эшли Грэм на сегодняшний день является одной из самых востребованных моделей с нестандартной внешностью.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.