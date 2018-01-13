Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом

Виктория Боня не раз признавалась, что счастлива в новых отношениях, но рассекретить своего избранника не торопится.

Видимо у пары все серьезно, так как Боня даже называет возлюбленного мужем и радуется подаркам дочери от второй половинки. По мнению фанатов, у Виктории роман с футболистом "Манчестера Юнайтед" Маруаном Феллайни.Недавно же влюбленные были замечены на свидании в ресторане, где весь вечер мило беседовали. Пара выглядит очень счастливой. Фанаты спортсмена считают, что Виктория очень подходит ему, и они отлично смотрятся вместе.