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Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом

Сегодня, 12:58
Виктория Боня не раз признавалась, что счастлива в новых отношениях, но рассекретить своего избранника не торопится.

Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом
Видимо у пары все серьезно, так как Боня даже называет возлюбленного мужем и радуется подаркам дочери от второй половинки. По мнению фанатов, у Виктории роман с футболистом "Манчестера Юнайтед" Маруаном Феллайни.

Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом


Недавно же влюбленные были замечены на свидании в ресторане, где весь вечер мило беседовали. Пара выглядит очень счастливой. Фанаты спортсмена считают, что Виктория очень подходит ему, и они отлично смотрятся вместе.

Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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