Недавно же влюбленные были замечены на свидании в ресторане, где весь вечер мило беседовали. Пара выглядит очень счастливой. Фанаты спортсмена считают, что Виктория очень подходит ему, и они отлично смотрятся вместе.
Виктория Боня не афиширует свой роман со знаменитым футболистом
Сегодня, 12:58
Виктория Боня не раз признавалась, что счастлива в новых отношениях, но рассекретить своего избранника не торопится.
Видимо у пары все серьезно, так как Боня даже называет возлюбленного мужем и радуется подаркам дочери от второй половинки. По мнению фанатов, у Виктории роман с футболистом "Манчестера Юнайтед" Маруаном Феллайни.
Недавно же влюбленные были замечены на свидании в ресторане, где весь вечер мило беседовали. Пара выглядит очень счастливой. Фанаты спортсмена считают, что Виктория очень подходит ему, и они отлично смотрятся вместе.
Недавно же влюбленные были замечены на свидании в ресторане, где весь вечер мило беседовали. Пара выглядит очень счастливой. Фанаты спортсмена считают, что Виктория очень подходит ему, и они отлично смотрятся вместе.
← Маша Троцко Биография Фанаты выдвигают предположения о том, ... →
Ключевые слова: Виктория Боня
Количество просмотров: 2 379
Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Соцсети
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, Соцсети
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ксения Бородина оскорбила ведущую Первого канала Ксения Бородина решила зайти на "вражескую территорию" и попробовать себя в роли ведущей Первого канала.
Лера Кудрявцева ужаснула восковым лицом На новой фотографии лицо телеведущей Леры Кудрявцевой выглядит, как восковое.
Ким Кардашьян намерена сама кормить будущего ребенка, рожденного суррогатной мамой Совсем скоро в семье Ким Кардашьян родится еще один ребенок, которого вынашивает суррогатная мама.
Белла Хадид кардинально сменила свою прическу Поклонники привыкли видеть знаменитую модель Беллу Хадид в определенном образе.
Загрузка...