На днях же сама Чиповская опубликовала совместный снимок с Дмитрием, таким образом подтвердив свой роман с ним, так считают поклонники.
Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом
Сегодня, 13:34
В 2016 году известная актриса Анна Чиповская рассталась с возлюбленным, бизнесменом Дмитрием Сергеевым, и после этого предпочитает не афишировать свою личную жизнь.
Недавно в Сети начали активно обсуждать новый роман актрисы с коллегой Дмитрием Ендальцевым, но сама Анна никак не комментировала данную информацию и не публиковала совместные фотографии с ним, хотя у молодого человека не редко появлялись фотографии с актрисой.
На днях же сама Чиповская опубликовала совместный снимок с Дмитрием, таким образом подтвердив свой роман с ним, так считают поклонники.
На днях же сама Чиповская опубликовала совместный снимок с Дмитрием, таким образом подтвердив свой роман с ним, так считают поклонники.
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Ключевые слова: Анна Чиповская, Дмитрий Ендальцев
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Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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