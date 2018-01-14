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Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом

Сегодня, 13:34
В 2016 году известная актриса Анна Чиповская рассталась с возлюбленным, бизнесменом Дмитрием Сергеевым, и после этого предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом
Недавно в Сети начали активно обсуждать новый роман актрисы с коллегой Дмитрием Ендальцевым, но сама Анна никак не комментировала данную информацию и не публиковала совместные фотографии с ним, хотя у молодого человека не редко появлялись фотографии с актрисой.

Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом


На днях же сама Чиповская опубликовала совместный снимок с Дмитрием, таким образом подтвердив свой роман с ним, так считают поклонники.

Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом

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Ключевые слова: Анна Чиповская, Дмитрий Ендальцев

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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