Анна Чиповская впервые разместила совместный снимок с новым бойфрендом

В 2016 году известная актриса Анна Чиповская рассталась с возлюбленным, бизнесменом Дмитрием Сергеевым, и после этого предпочитает не афишировать свою личную жизнь.

Недавно в Сети начали активно обсуждать новый роман актрисы с коллегой Дмитрием Ендальцевым, но сама Анна никак не комментировала данную информацию и не публиковала совместные фотографии с ним, хотя у молодого человека не редко появлялись фотографии с актрисой.На днях же сама Чиповская опубликовала совместный снимок с Дмитрием, таким образом подтвердив свой роман с ним, так считают поклонники.