На снимке Светлана запечатлена в объятиях Сергея. Поклонники заметили, насколько трогательно относится к своей возлюбленной мужчина. Теперь же фанаты ждут официального подтверждения своего романа от самой Светланы.
Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником
Сегодня, 13:41
После расставания со своим супругом Федором Бондарчуком Светлана старается избегать разговоров на тему о своей личной жизни.
Долгое время Светлана находилась в статусе свободной женщины, но недавно общественность заговорила о ее новом молодом избраннике, фотографе Сергее Табунове. На днях же в Сети была опубликована первая фотография влюбленных.
На снимке Светлана запечатлена в объятиях Сергея. Поклонники заметили, насколько трогательно относится к своей возлюбленной мужчина. Теперь же фанаты ждут официального подтверждения своего романа от самой Светланы.
На снимке Светлана запечатлена в объятиях Сергея. Поклонники заметили, насколько трогательно относится к своей возлюбленной мужчина. Теперь же фанаты ждут официального подтверждения своего романа от самой Светланы.
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Ключевые слова: Светлана Бондарчук
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Количество просмотров: 3 224
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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