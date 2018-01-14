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Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником

Сегодня, 13:41
После расставания со своим супругом Федором Бондарчуком Светлана старается избегать разговоров на тему о своей личной жизни.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником
Долгое время Светлана находилась в статусе свободной женщины, но недавно общественность заговорила о ее новом молодом избраннике, фотографе Сергее Табунове. На днях же в Сети была опубликована первая фотография влюбленных.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником


На снимке Светлана запечатлена в объятиях Сергея. Поклонники заметили, насколько трогательно относится к своей возлюбленной мужчина. Теперь же фанаты ждут официального подтверждения своего романа от самой Светланы.

Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником

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Ключевые слова: Светлана Бондарчук

Количество просмотров: 3 224
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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