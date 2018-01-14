Светлана Бондарчук опубликовала фотографию с новым избранником

Долгое время Светлана находилась в статусе свободной женщины, но недавно общественность заговорила о ее новом молодом избраннике, фотографе Сергее Табунове. На днях же в Сети была опубликована первая фотография влюбленных.На снимке Светлана запечатлена в объятиях Сергея. Поклонники заметили, насколько трогательно относится к своей возлюбленной мужчина. Теперь же фанаты ждут официального подтверждения своего романа от самой Светланы.