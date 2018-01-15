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Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах

Сегодня, 08:38
Вот уже на протяжении двух месяцев поклонники реалити-шоу "Дом-2" с интересом наблюдают за личной жизнью Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах
Молодые люди встречались полтора года еще до прихода на телепроект, но в итоге поставили точку в своих отношениях. Татьяна после этого решила прийти на "Дом-2", чтобы найти вторую половинку.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах


Узнав об этом, Виктор решил вернуть свою возлюбленную и пришел за ней на реалити-шоу, и вот на днях пара сыграла свадьбу на Сейшельских островах.
«Все очень даже хорошо! Завтра у нас свадьба. Я на седьмом небе от счастья. Я стану женой. Волнуюсь очень, но настроение прекрасное», - писала в своем микроблоге Татьяна перед свадьбой.

Девушка получила предложение руки и сердца на Новый год и сразу же ответила согласием. Теперь же поклонники боятся, что супруги покинут реалити-шоу, так как уже нашли свою любовь.

Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов сочетались узами брака на Сейшелах

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Ключевые слова: Татьяна Мусульбес, Виктор Литвинов, Дом-2

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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