Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака

Недавно западные таблоиды сообщили о том, что Мишель Уильямс готовится к свадьбе со своим избранником Эндрю Юмансом.

Новость о помолвке пары распространилась после церемонии "Золотой глобус-2018", на которой Мишель появилась с кольцом на безымянном пальце левой руки. Тогда актриса отказалась от каких-либо комментариев.«Это действительно произошло. Она очень хочет стабильную семейную жизнь», - делится источник.Напомним, что у Мишель подрастает 12-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, скончавшегося десять лет назад.