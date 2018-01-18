Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака

Новость о помолвке пары распространилась после церемонии "Золотой глобус-2018", на которой Мишель появилась с кольцом на безымянном пальце левой руки. Тогда актриса отказалась от каких-либо комментариев.
«Это действительно произошло. Она очень хочет стабильную семейную жизнь», - делится источник.
Напомним, что у Мишель подрастает 12-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, скончавшегося десять лет назад.
Ключевые слова: Мишель Уильямс
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Соцсети
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