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Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака

Сегодня, 10:26
Недавно западные таблоиды сообщили о том, что Мишель Уильямс готовится к свадьбе со своим избранником Эндрю Юмансом.

Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака
Новость о помолвке пары распространилась после церемонии "Золотой глобус-2018", на которой Мишель появилась с кольцом на безымянном пальце левой руки. Тогда актриса отказалась от каких-либо комментариев.

Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака


«Это действительно произошло. Она очень хочет стабильную семейную жизнь», - делится источник.

Напомним, что у Мишель подрастает 12-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, скончавшегося десять лет назад.

Мишель Уильямс собирается связать себя узами брака

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Ключевые слова: Мишель Уильямс

Количество просмотров: 2 288
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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