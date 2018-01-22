Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным

По сведениям "СтарХита", Светлана помирилась некоторое время назад с экс-бойфрендом, и они возобновили свои отношения. На отдыхе влюбленные все время проводили вместе, поселившись в одном номере отеля.«Света почти каждый год в это время отдыхает на солнечном острове с друзьями, – делятся друзья актрисы. – Среди тех, кто постоянно ее сопровождает, Юля Барановская, Андрей Григорьев-Аполлонов, Сабина Ахмедова.В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!»Стоит отметить, что роман Светланы и Георгия длился пять лет, но два года назад влюбленные решили расстаться. Их даже не остановил тот факт, что актриса ответила согласием на предложение руки и сердца Георгия.