Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным

«Света почти каждый год в это время отдыхает на солнечном острове с друзьями, – делятся друзья актрисы. – Среди тех, кто постоянно ее сопровождает, Юля Барановская, Андрей Григорьев-Аполлонов, Сабина Ахмедова.
В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!»
Стоит отметить, что роман Светланы и Георгия длился пять лет, но два года назад влюбленные решили расстаться. Их даже не остановил тот факт, что актриса ответила согласием на предложение руки и сердца Георгия.