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Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным

Сегодня, 09:46
Новогодние праздники известная актриса Светлана Ходченкова провела на Бали, где отдыхала вместе с коллегами и бывшим избранником, бизнесменом Георгием Петришиным.

Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным
По сведениям "СтарХита", Светлана помирилась некоторое время назад с экс-бойфрендом, и они возобновили свои отношения. На отдыхе влюбленные все время проводили вместе, поселившись в одном номере отеля.

Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным


«Света почти каждый год в это время отдыхает на солнечном острове с друзьями, – делятся друзья актрисы. – Среди тех, кто постоянно ее сопровождает, Юля Барановская, Андрей Григорьев-Аполлонов, Сабина Ахмедова.

Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным


В этом году Ходченкова полетела вместе с Георгием. Он знаком со всеми ее коллегами. У мужчины прекрасное чувство юмора, такта. Как они со Светой отжигали на вечеринках – это надо было видеть!»

Стоит отметить, что роман Светланы и Георгия длился пять лет, но два года назад влюбленные решили расстаться. Их даже не остановил тот факт, что актриса ответила согласием на предложение руки и сердца Георгия.

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Ключевые слова: Светлана Ходченкова

Количество просмотров: 312
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Соцсети

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Светлана Ходченкова помирилась с бывшим возлюбленным Новогодние праздники известная актриса Светлана Ходченкова провела на Бали, где отдыхала вместе с коллегами и бывшим избранником, бизнесменом Георгием Петришиным.
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