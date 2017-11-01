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Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу

Сегодня, 20:13
Известные исполнители Потап и Настя Каменских тайно поженились.

Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу
Именно в этом уверены поклонники музыкального дуэта после того, как увидели новую фотографию в блоге певицы - в кадре Каменских запечатлена с кольцом, очень похожим на обручальное. Сейчас Потап и Настя проводят каникулы в Майами, однако по мнению подписчиков, их отдых не что иное, как медовый месяц.

Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу


Слухи о том, что совместная музыкальная деятельность исполнителей уже переросла в нечто большее, ходят давно. Потап и Настя пока никак не отреагировали на "подозрения" фанатов.

Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу


Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу

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Ключевые слова: Потап, Настя Каменских

Количество просмотров: 6 591
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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