Слухи о том, что совместная музыкальная деятельность исполнителей уже переросла в нечто большее, ходят давно. Потап и Настя пока никак не отреагировали на "подозрения" фанатов.
Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу
Сегодня, 20:13
Известные исполнители Потап и Настя Каменских тайно поженились.
Именно в этом уверены поклонники музыкального дуэта после того, как увидели новую фотографию в блоге певицы - в кадре Каменских запечатлена с кольцом, очень похожим на обручальное. Сейчас Потап и Настя проводят каникулы в Майами, однако по мнению подписчиков, их отдых не что иное, как медовый месяц.
Слухи о том, что совместная музыкальная деятельность исполнителей уже переросла в нечто большее, ходят давно. Потап и Настя пока никак не отреагировали на "подозрения" фанатов.
Слухи о том, что совместная музыкальная деятельность исполнителей уже переросла в нечто большее, ходят давно. Потап и Настя пока никак не отреагировали на "подозрения" фанатов.
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Ключевые слова: Потап, Настя Каменских
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Количество просмотров: 6 591
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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