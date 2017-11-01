Потап и Настя Каменских сыграли тайную свадьбу

Именно в этом уверены поклонники музыкального дуэта после того, как увидели новую фотографию в блоге певицы - в кадре Каменских запечатлена с кольцом, очень похожим на обручальное. Сейчас Потап и Настя проводят каникулы в Майами, однако по мнению подписчиков, их отдых не что иное, как медовый месяц.Слухи о том, что совместная музыкальная деятельность исполнителей уже переросла в нечто большее, ходят давно. Потап и Настя пока никак не отреагировали на "подозрения" фанатов.