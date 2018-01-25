Мария Куликова отказывается представлять нового избранника общественности

Фанаты актрисы знают, что у нее новый роман, о котором она предпочитает умалчивать. Да и на всех снимках Марии лицо мужчины скрыто от камеры. Куликова объяснила причины, из-за которых отказывается говорить о своей личной жизни.«Я и другу Аверину перед интервью поставила условие: ничего личного! Мне кажется, если начинаешь об этом рассказывать, что-то неуловимое уходит, теряется. Да, я действительно не одинока и далеко не первый год знакома с этим человеком, но делиться подробностями в сорок лет просто несолидно, что ли. С возрастом, а скорее c пришедшей с ним мудростью, уже не так часто, как раньше, пускаешь кого-то на личную территорию, говоришь о сокровенных вещах. Впрочем, совсем не делать этого тоже несколько странно», – заявила Куликова.Но Мария понимает, что долго скрывать возлюбленного не получится, так как скоро начнут появляться различные неправдоподобные слухи.