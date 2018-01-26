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Хайди Клум вернулась к изменившему ей возлюбленному

Сегодня, 10:31
Летом прошлого года бойфренд модели Хайди Клум Вито Шнабель был запечатлен во время поцелуя с незнакомкой.

Хайди Клум вернулась к изменившему ей возлюбленному
Спустя несколько месяцев Хайди решила поставить точку в отношениях с возлюбленным. Но видимо Вито удалось снова завоевать сердце знаменитости, и теперь они снова вместе, несмотря на недовольство их друзей.

Хайди Клум вернулась к изменившему ей возлюбленному


«Последнее, что каждый из нас хочет увидеть — это воссоединение Хайди с Вито. Но она все равно всегда возвращается к нему», - делится друг Хайди.

Стоит отметить, что роман между Клум и Шнабелем завязался еще четыре года назад, когда модель оформила развод со своим супругом Силом.

Хайди Клум вернулась к изменившему ей возлюбленному

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Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 1 235
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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