Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье

Накануне в микроблоге девушки появилось фото, на котором она запечатлена в свадебном платье. Но Анастасия сразу предупредила, что это давний снимок с фотосессии для одного из глянцевых изданий.«Это летняя съемка для журнала. Он совсем недавно вышел. Не волнуйтесь. Я буду в красивом платье на важном событии», - написала под снимком Костенко.Фолловеры все же гадают, в этом ли платье появится Анастасия на торжестве, или все таки она выбрала другой наряд.