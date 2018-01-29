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Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье

Сегодня, 08:46
Сегодня состоится торжественный банкет в честь бракосочетания футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.

Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье
Накануне в микроблоге девушки появилось фото, на котором она запечатлена в свадебном платье. Но Анастасия сразу предупредила, что это давний снимок с фотосессии для одного из глянцевых изданий.

Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье


«Это летняя съемка для журнала. Он совсем недавно вышел. Не волнуйтесь. Я буду в красивом платье на важном событии», - написала под снимком Костенко.

Фолловеры все же гадают, в этом ли платье появится Анастасия на торжестве, или все таки она выбрала другой наряд.

Анастасия Костенко опубликовала фото в свадебном платье

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Ключевые слова: Анастасия Костенко, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 2 145
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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